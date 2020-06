Sede da prefeitura de Volta Redonda passa por sanitização contra o novo coronavírus

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 19:02 horas

Volta Redonda– O Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura de Volta Redonda, passou por serviços de sanitização e higienização contra o novo coronavírus, nesta sexta-feira, dia 19. Os prédios onde funcionam o Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e a Seplag (Secretaria Municipal de Planejamento e Modernização da Gestão), e a Rodoviária Municipal também receberam a limpeza.

A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida. Por isso, o atendimento ao público nesses locais ficou suspenso durante o dia. Cerca de 40 pessoas estão envolvidas na limpeza dos prédios, com o auxílio de dois carros pipa.

O prefeito Samuca Silva comentou que por conta dos produtos químicos o atendimento teve que ser suspenso.

– Precisamos cuidar da saúde dos nossos servidores. E assim como os demais pontos que passam pelo processo de higienização, a prefeitura é um local de muita circulação de pessoas – disse o prefeito.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura fazem a sanitização da cidade, em pontos estratégicos de comum aglomeração, todos os dias. Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por sema, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.