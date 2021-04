Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 11:16 horas

Diocese- A diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda através do Serviço de Animação Vocacional (SAV) promoverá neste domingo, dia 11, um encontro vocacional on-line.

De acordo com a organização do evento, para participar do encontro vocacional que será realizado no horário das 8h às 16h, é necessário entrar em contato pelo Facebook: “SAV- Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda” ou pelo telefone (24) 998252487.

O seminarista da Diocese e membro do SAV, Diego Oliveira informa que o evento é indicado aos vocacionados que estejam cursando o ensino médio, independentemente da idade. Diego ressalta que os encontros acontecem mensalmente entre os meses de março a dezembro, normalmente no primeiro domingo de cada mês, e devido a pandemia estão sendo no formato on-line.

Segundo o seminarista Diego, o tema deste próximo encontro será pautado no Salmo 25,4 “Mostra-se Senhor os teus caminhos”, sendo uma oportunidade para os vocacionados refletirem sobre a sua trajetória vocacional e os planos de Deus para a suas vidas.

O seminarista conta que o encontro vocacional é uma chance para o vocacionado encontrar a sua vocação na Igreja.

“Os encontros buscam colaborar com os vocacionados e vocacionadas em seu discernimento”, disse. Ele ainda completa explicando toda a estrutura das pessoas que ajudam em favor da pastoral.

“Temos em nossa estrutura e coordenação a presença de padres, seminaristas, irmãs religiosas e consagrada, psicóloga e leigos(as) de nossas comunidades que colaboram desde a alimentação (em tempos normais), no auxílio psicológico, afetivo e espiritual por meio de seu trabalho e testemunho”, explicou.