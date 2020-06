Serviços de restaurantes estimam queda de até 70% no Dia dos Namorados

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 08:04 horas

Previsão é do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região, que afirma que o setor está sendo um dos mais afetados com a pandemia

Volta Redonda e Barra Mansa – Uma data muito esperada pelo setor de bares, restaurantes e pizzarias, a comemoração pelo Dia dos Namorados, em meio a pandemia, não será como em anos anteriores, conforme prevê o Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região. Com a capacidade de atendimento e horários de funcionamento reduzidos, muitos desses estabelecimentos vão apostar no sistema delivery para tentar aumentar suas vendas e recuperar os prejuízos provocados pelo período de quarentena.

Conforme destaca o presidente do sindicato, Alexandre Magno, somente em Volta Redonda e Barra Mansa são cerca de 1,5 a dois mil estabelecimentos nesse setor que, segundo ele, está sendo um dos mais afetados com a pandemia e ainda levará algum tempo para se reerguer.

– O Dia dos Namorados, assim como o Dia das Mães, é uma data muito esperada pelos restaurantes, bares e pizzarias porque as pessoas gostam de sair para comer fora e comemorar. Mas, o que estamos vendo é que neste ano esses estabelecimentos vão sentir queda significativa de suas vendas, cerca de 60% a 70%, porque eles estão muito limitados. Como têm que fechar mais cedo, acredito que a aposta deste ano serão as opções de almoço e não jantares para celebrar a data – disse o presidente.

Para ele, só fato dos decretos reduzirem a capacidade de clientes já atrapalha muito os negócios do setor que, conforme prevê, terá dificuldades para voltar a a normalidade. E isso, segundo Magno, se deve ao fato das pessoas estarem evitando sair de suas casas, como forma de prevenção, como também as dificuldades econômicas que muitos consumidores vão enfrentar nos próximos meses.

– Mundialmente, o setor de hotéis, bares, restaurantes e turismo será o mais afetado e, por aqui, não será diferente. Nós estávamos na expectativa de que a economia fosse retomada, mas, agora veio a pandemia e tão cedo as coisas não vão voltar ao normal – avaliou Magno.

Apostando em brindes

Proprietário de uma pizzaria, em Barra Mansa, o comerciante Maurício Vieira disse que para tentar recuperar as vendas neste Dia dos Namorados ele apostou em brindes para serrem distribuídos entre seus clientes, que também vão concorrer ao sorteio de um jantar presencial “pós pandemia”. De acordo com ele, para dar conta de atender os clientes, em delivery, ele contratou dois entregadores extras para essa sexta-feira, no entanto, ainda assim ele acredita que terá uma queda de cerca de 50% dos pedidos, se comparado com anos anteriores.

– No Dia dos Namorados a pizzaria sempre fica cheia e esse ano não vai ser possível atender, já que pelo decreto temos que fechar às 20 horas, o horário em que os clientes começavam a chegar. Para não termos tanto prejuízos fizemos uma ampla divulgação nas nossas redes sociais sobre o sorteio do jantar e a promoção do delivery, quando o cliente pede a pizza e ainda ganha uma mini caixa de bombom, e estamos confiantes – disse.

De acordo com o gerente de um restaurante de Volta Redonda, com 36 anos de funcionamento, Nelson Moreira, esse é o primeiro ano que o local teve que fazer reservas para seus clientes, como forma de garantir não só a capacidade permitida, como também a estrutura e decoração do salão para a data. De acordo com ele, se em outros anos no Dia dos Namorados ela chegava atender até 600 pessoas, neste ano esse público vai cair em cerca de 60% a 70¨%.

– Não só a questão do espaço que será reduzido, para cumprir a exigência do distanciamento exigido entre os clientes, mas também o fato de muitas pessoas não estarem saindo de casa vai interferir nessa queda do movimento, neste Dia dos Namorados. Em 36 anos de funcionamento nunca fizemos reservas, mas, neste ano foi necessário para que não preparássemos o salão sem a certeza de que teríamos clientes. O salão comporta até 300 pessoas, vamos reduzir essa capacidade para até 130 e sabemos que, por enquanto, essa será a nossa realidade. É uma fase difícil que todos nós estamos passando e quem sobrevir vai ter que se adequar – salientou o gerente.

Na contra mão da crise

Com 76 anos de história, o Hotel Escola Bela Vista, em Volta Redonda, é uma tradição e um dos locais preferidos pelos casais da região para comemorar o Dia dos Namorados. E neste ano, mesmo com a pandemia, até a última quarta-feira (10) o local já estava com 80% da sua ocupação reservada para a data, o que segundo a coordenadora de Eventos do Hotel, Carla Carvalho, foi uma grande surpresa para todos.

– Nós precisávamos fazer algo diferente para o Dia dos Namorados e então lançamos três pacotes, entre os quais está a hospedagem do dia 12 para o dia 13, incluindo jantar e café da manhã. Fomos surpreendidos porque, embora a ainda não tenhamos uma demanda normal, no dia a dia, houve uma procura e uma reserva muito grande para esse pacote. Até quarta-feira já era de 80% a ocupação – disse a coordenadora.

De acordo com ela, o fato do Bela Vista ser uma referência, na região, pode ter feito com que os clientes se sentissem seguros no que se refere as questões de segurança sanitária e prevenção ao novo coronavírus. Para que respeite o distanciamento entre os frequentadores, o hotel adaptou todo o seu espaço, por onde serão espalhadas cerca de 30 a 40 mesas.

Com relação aos pacotes lançados para a data, Carla ressaltou que além do pacote de hospedagem, com direito a um jantar romântico, os casais também têm a opção de somente jantar no hotel ou então solicitar via delivery ou de retirada no local.

-Preparamos tudo com muito cuidado e para que todos aproveitem o Dia dos Namorados com toda segurança e qualidade de serviço que sempre foi prestado pelo Hotel Escola Bela Vista – finalizou a coordenadora.