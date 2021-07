Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 08:28 horas

Lotes disponibilizados contêm imunizantes da Oxford/AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza, quinta-feira (22), a entrega de novas doses de vacinas contra a Covid-19 aos 92 municípios do estado. Parde da entrega começou a ser feita ontem (21). São, ao todo, 484.750 doses. Desse total, 242.420 são do imunizante Oxford/Astrazeneca, 138.200 de CoronaVac e 104.130 da Pfizer. Todas os lotes das vacinas têm quantidades destinadas para aplicações da primeira e da segunda doses, disponibilizadas para ampliação da cobertura vacinal da população fluminense. Os municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí fizeram a retirada dos imunizantes nessa quarta-feira (21), diretamente na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói.

Nesta quinta-feira (22), saem do local os comboios de vans e caminhões para as cidades das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul, com escolta da Polícia Militar. Às 8h, três helicópteros levam as vacinas para as regiões da Costa Verde, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste, sendo uma aeronave da Saúde, uma do Governo do Estado e uma da Polícia Militar.

Assim como nas entregas anteriores, a SES enviará ofício para as secretarias municipais de Saúde reforçando a importância de que os responsáveis técnicos e gestores municipais organizem suas ações de vacinação, respeitando as doses que são destinadas para a primeira e/ou segunda aplicação. A SES reitera que não há reserva técnica para reposição das vacinas, caso a administração das doses não siga o especificado, e destaca ainda que a gestão da aplicação das doses e o registro são de competência municipal.

Todo o volume de distribuição é feito de forma proporcional e igualitária. A SES também ressalta a necessidade da priorização da repescagem de pessoas dos grupos prioritários já atendidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas distribuições anteriores, dando continuidade à campanha conforme recomendações da terceira edição do Calendário Único de Vacinação do Estado do Rio de Janeiro.