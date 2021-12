Sine de Porto Real realiza processo seletivo para captação de vagas para empresa do município

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 16:00 horas

Porto Real- Foi realizado nesta quarta-feira, dia 1º pela Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, SMDETR, e com a direção do Sine, mais um processo seletivo para ocupação de vagas captadas.

De acordo com a Secretaria, surgiram 12 vagas para uma empresa da cidade e 18 candidatos com cadastro no Sine e que cumpriam as exigências da indústria, foram chamados para participar do Processo Seletivo.

Segundo Taís Rodrigues, diretora de Trabalho e Renda, após passar pela seleção os classificados serão chamados para exames de rotina e, em seguida, caso estejam aptos, já assumem as vagas. Tais ainda destacou que todos os protocolos de segurança foram seguidos no processo de seleção, com a obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool gel; além dos lugares serem arrumados com uma distância segura.

A secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Viviane Gonçalves, destacou que há uma tendência ao aquecimento do mercado de trabalho, com uma ampliação de oferta de vagas. Segundo ela, isso significa o reflexo do sucesso das campanhas de vacinação no município, com clara redução dos riscos de contágio do coronavírus. Viviane destacou que é importante que as pessoas mantenham seus cadastros atualizados na Secretaria, pois quando surgem as vagas, o que pode ocorrer repentinamente, os cadastros são os parâmetros para a chamada aos processos de seleção.

O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou mais uma vez toda a equipe da Secretaria e agradeceu às empresas parceiras que vêm disponibilizando vagas. “Essa união entre o poder público e as empresas parceiras, é fundamental para que os postos de trabalho aumentem e nossos munícipes ocupem essas vagas. Espero que este aumento de oferta de trabalho cresça, tanto neste fim de ano como no início de 2022” – concluiu o prefeito.