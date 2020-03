Sistema de ocorrências virtuais começa a ser implantado em Angra

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 08:08 horas

Angra dos Reis – Implantado pela primeira vez no ano passado na área da Ilha do Governador, o projeto SOVi (Sistema de Ocorrências Virtuais) chega agora a Angra dos Reis. Nesta terça-feira (03/03), especialistas da Academia Estadual de Polícia Civil deram início à capacitação dos policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis).

Em breve, os policiais militares do 33º BPM estarão capacitados a registrar ocorrências de menor potencial ofensivo por plataforma digital. De posse de um tablet, o policial militar preencherá a ocorrência do local do fato, transmitindo o formulário para delegacia da jurisdição, no caso a 166ª DP (Angra dos Reis). A implantação do SOVi em Angra faz parte de um conjunto de ações para a melhoria da segurança pública na região.

Na Ilha do Governador, os policiais militares do 17º BPM (Ilha) já transmitem as ocorrências de menor potencial ofensivo para a delegacia do bairro, a 37ª DP. Além de atender com maior rapidez ao cidadão, o projeto SOVi gera benefícios para as duas corporações, pois os agentes públicos passam a ter mais tempo para exercer suas atividades essenciais.

Os policiais militares não precisam mais conduzir os envolvidos na ocorrência até a delegacia, ficando liberados para exercer o policiamento preventivo e ostensivo nas ruas. Os policiais civis, sem precisar digitar todas as informações da ocorrência, têm mais tempo para se dedicar à investigação.