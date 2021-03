Matéria publicada em 13 de março de 2021, 10:16 horas

Volta Redonda- Com o objetivo de discutir a retomada de parcerias do governo municipal com as instituições filantrópicas de Volta Redonda, o secretário de Ação Comunitária (Smac), Munir Francisco, participou na sexta-feira, dia 12 de uma reunião com representantes de algumas instituições filantrópicas da cidade. O apoio técnico para inscrição do Conselho Municipal de Assistência Social também esteve em pauta.

Participaram do encontro o presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Volta Redonda, Dinaldo Rosa, a coordenadora do Instituto Dagaz, Marines Fernandes, e o presidente da Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos), Rodolfo Levanhagen; entre outros.

Munir ressaltou a importância da parceria entre a Smac e as instituições que executam a política de assistência social no município.

“As instituições reclamaram de um certo abandono nos últimos anos. Temos um carinho muito grande por essas instituições que são antigas e fazem um trabalho de excelência em nossa cidade; atendendo uma grande parcela da população de Volta Redonda justamente onde o Poder Público não alcança. Ficamos felizes em poder ser parceiros”, disse o secretário.

Neste primeiro contato entre a Smac e as entidades beneficentes, ficou acordado que elas irão apresentar oficialmente suas demandas à pasta.