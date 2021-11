Smel retoma aulas de capoeira em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 18:22 horas

Volta Redonda – A Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) de Volta Redonda retomou na terça-feira (16) as aulas gratuitas de capoeira para crianças, jovens, adultos e idosos. As aulas estão sendo oferecidas nos ginásios poliesportivos dos bairros Retiro e Siderlândia, além do ginásio da Ilha São João. As inscrições são feitas nos locais das aulas, das 07h às 11h, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de residência (cópia) e uma foto (3×4).

A instrutora Márcia é responsável pelas aulas em parceria com a SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). No Ginásio Poliesportivo Amario Inácio (Retiro), as aulas acontecem às terças e quintas. No Ginásio Poliesportivo Vanecina Freitas Henrique Vicente (Siderlândia), a aula de capoeira ocorre toda sexta-feira, e no Ginásio Poliesportivo General Euclydes Figueredo (Ilha São João), as aulas são ofertadas as segundas e quartas sempre das 07h às 11h.

De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, as aulas de capoeira têm como benefício melhorar as condições psicomotoras. Abrimos as inscrições para criança a idosos, sendo que os menores de idade precisam estar acompanhados dos responsáveis na abertura da ficha cadastral.

“A capoeira traz benefícios diversos para o corpo, alonga os membros corporais, melhora os reflexos, ajuda na coordenação dos movimentos diários, fortalece a musculatura, melhora a postura, ativa a circulação sanguínea corporal e cerebral e ajuda no equilíbrio emocional”, comentou a secretária.