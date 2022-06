Solenidade cívica abre o dia de comemorações pelos 33 anos de Itatiaia

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 16:47 horas

Ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras de Volta Redonda participaram do evento

Itatiaia – O hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de Itatiaia marcou, nesta quarta-feira (01/06), às 8h, o início das comemorações cívicas dos 33 anos de emancipação político-administrativa do município. O prefeito Irineu Nogueira e o vice, Denilson Sampaio, além de secretários municipais e os vereadores Joel de Melo, Vini Celular, Tim Campos, Dudu Pereira e Silvano Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal, participaram do evento. Representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também estiveram presentes.

Após a Banda da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) executar o hino nacional e o de Itatiaia, a aluna Adriana Silva, que cursa o 8° ano, na Escola Municipal Joaquim Miguel dos Santos, localizada em Maromba, leu sua redação sobre Itatiaia. O texto, intitulado “Lugar Incrível”, venceu o concurso de redação realizado pela Secretaria de Educação. Nele a estudante exalta as belezas da cidade, a tranqüilidade de se viver na localidade em que reside e sua expectativa quanto ao desenvolvimento da cidade.

O padre José Flávio, da Igreja Matriz de São José, e o pastor Rodrigo Oliveira, da Igreja MEINAS (Ministério Evangelístico Ide as Nações Anunciar a Salvação), abençoaram o município na passagem de seus 33 anos. O vice-presidente da Câmara, Silvano Rodrigues, discursou defendendo a união entre Legislativo e Executivo. Segundo ele, os dois poderes, trabalhando de forma coesa, podem fazer com que a boa arrecadação de Itatiaia se transforme, efetivamente, em qualidade de vida para os munícipes.

O prefeito Irineu Nogueira, em seu pronunciamento, disse entender a grande ansiedade da população por soluções rápidas para os problemas de Itatiaia. Ele pediu um pouco de paciência, destacando que a atual gestão não está medindo esforços para que a cidade viva um novo momento.

– Somos um município jovem, com problemas antigos.Temos arrecadação, belezas naturais e um povo trabalhador. Com respeito aos cofres públicos e trabalho, vamos trazer conforto para nossos moradores. A cidade que queremos só depende da gente. Tudo vai dar certo – disse.

Desfile

A Avenida dos Expedicionários, no Centro, foi o palco do outro evento cívico da manhã do dia 1° de junho, o desfile em homenagem aos 33 anos de emancipação político-administrativa de Itatiaia.A Banda da Aman foi a primeira a desfilar, seguida pela Guarda Municipal.

Representações de 25 escolas da rede municipal e particular e das secretarias de saúde (saúde mental), de Assistência Social e Direitos Humanos, de Políticas Públicas para as Mulheres e da Superintendência de Cultura também desfilaram, além de entidades e fanfarras como a de ex-alunos da Escola Técnica Pandiá Calógeras (Volta Redonda), Banda Musical Porto Real e do CESF (Colégio Evangélico Saber e Fazer), também de Porto Real.