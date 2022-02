Sorteados em cursos da Faetec devem realizar matrícula até hoje, dia 08

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 08:09 horas

Sul Fluminense e Rio – Os candidatos sorteados para uma das 30 mil vagas nos cursos de Qualificação Profissional oferecidos pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), têm até terça-feira, dia 08/02, para efetuarem suas matrículas. A data limite vale para sorteados tanto para os cursos presenciais quanto para a modalidade a distância (EaD).

O concurso contou com 97.727 inscrições para 43 unidades da Rede. No ranking dos cursos mais procurados estão; Assistente administrativo, Operador de Computador, Inglês, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Assistente de Recursos Humanos. A soma dos cinco primeiros representa 40% das candidaturas.

O destaque deste edital, além da quantidade no número de vagas, foram os cursos oferecidos para área de cultura, como os de música com aulas de diversos instrumentos, e a retomada de capacitações no formato Ensino a Distância (EaD). Além disso, havia ainda formações tradicionalmente oferecidas de forma presencial, como Agente de Informação Turística, Auxiliar de Cozinha, Cabeleireiro, Confeiteiro, Encanador Industrial, Manicure e pedicure, Maquiador, Salgadeiro, Padeiro, Soldador, entre outros,

De acordo com o edital, o não envio de documentos por e-mail, por parte do candidato ao curso Ead, e o não comparecimento do selecionado ao curso presencial à unidade escolhida, nas datas informadas no Cronograma do Processo Seletivo, acarretarão a perda da vaga e a eliminação do candidato. O resultado final pode ser conferido na página eletrônica: www.faetec.rj.gov.br ou neste link: https://bityli.com/SgvJk. As aulas começam no dia 14 de fevereiro.

Documentos necessários para apresentação na unidade de ensino no ato da matrícula:

a) Carteira de Identidade;

b) CPF (Cadastro de Pessoa Física);

c) Certidão de Nascimento ou Casamento;

d) Comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone);

e) Comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido; e

f) Curso de qualificação ou comprovante de experiência profissional na área, exigidos como pré-requisito do curso pretendido.