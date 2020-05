Suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Morro Santo Antônio é preso em Angra dos Reis

Angra dos Reis – A Polícia Militar prendeu na noite desse sábado, 2, o suspeito de chefiar o tráfico de drogas no Parque Belém: Wendel Martins, vulgo “da 12” é apontado como traficante responsável pela distribuição de drogas no Morro Santo Antônio. Na ação, a PM apreendeu ainda 2.980 pinos de cocaína e 3.750 tiras de maconha prensada, no Condomínio Vale da Banqueta.