Suspeito de dirigir embriagado e acelerar veículo contra PM é detido em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 11:02 horas

Homem se negou a fazer o teste do bafômetro no posto PRF de Floriano

Barra Mansa – Um homem foi detido por policiais do 28º Batalhão na noite de sábado, 04, em Barra Mansa, após quase provocar um acidente na Avenida Joaquim leite, no Centro.

De acordo com agentes – que se encontravam no local em apoio à Guarda Municipal – o suspeito passou pelo trecho conduzindo uma Montana e acelerou o veículo em cima da PM, fugindo em seguida. Após o fato, os policias fizeram buscas a fim de localizar o motorista, encontrado próximo a uma agência bancária, há 2 km do local em que quase provocou o acidente.

Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, segundo a PM, o mesmo apresentava sinais de embriaguez. O motorista não portava documentos pessoais e foi encaminhado para Floriano, para passar pelo teste do bafômetro no posto PRF e se recusou a fazê-lo, segundo a PM.

O homem foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa), autuado no Art 330 do Código Penal por desobediência e liberado em seguida.