Suspeito de tráfico é preso em Resende com pistola 9mm e kit rajada - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de março de 2023, 09:49 horas

Contra ele havia dois mandados de prisão temporária em aberto

Resende – Cumprindo determinação do comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Marcelo Brasil, agentes da 5ª Companhia de Polícia Militar (CPM) prenderam na noite desta segunda-feira (27), um homem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na Rua 02, na Baixada da Olaria.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi visto armado e tentou fugir ao notar a movimentação dos policiais. Durante a fuga, o homem jogou a arma – uma pistola 9mm com seletor de tiros (kit rajada) e municiada com carregador prolongado – debaixo de um carrinho de bebê. Os PMs conseguiram deter o suspeito. Com ele também foram encontradas 31 munições calibre 9mm, 02 tabletinhos de maconha e R$ 53 em dinheiro.

O suspeito foi levado à 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde se descobriu que contra ele havia 02 mandados de prisão temporária: uma por homicídio e outra por tentativa de homicídio. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.

Vídeo cedido pela Polícia Militar