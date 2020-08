Suspeito morto em confronto com a PM tinha sete passagens criminais

Matéria publicada em 2 de agosto de 2020, 12:57 horas

Barra Mansa – Na sexta-feira à noite, oito policiais militares bem armados cercaram uma casa no bairro Roselândia, em Barra Mansa. No interior do imóvel estava Marcos Guilherme Geraldo Neto, de 26 anos, que pelo teor da ocorrência, não obedeceu a ordem de se entregar e iniciou um confronto armado com os policiais. O suspeito estava com um revólver calibre 38 e fez alguns disparos até ser morto. Ao checarem os antecedentes de Marcos Guilherme, descobriram se tratar de “Pimpolho”, suspeito de integrar uma facção criminosa, procurado principalmente em Barra Mansa e Resende.

Segundo o capitão da 2 Cia do 28 Batalhão da PM, capitão Alcimar Videira, o levantamento mostrou que “Pimpolho” tinha sete passagens criminais, sendo duas por suspeita de homicídio, uma por disparo de arma de fogo, duas por suposto tráfico de drogas, uma por associação ao tráfico e uma por suspeita de roubo. Além disso, ainda estava com mandado de prisão em aberto no sistema judiciário. O capitão destacou a ação que resultou na morte de Pimpolho, mas lamentou mais um jovem tenha tombado na guerra contra o tráfico na região.

– Esses garotos têm que entender que essa vida é muito curta: ou são mortos pelo próprio tráfico ou pela polícia em confronto. Quem sofre são as mães e pais. Isso é muito complicado, viu. Eu fico feliz pela vitória dos meus policiais, mas é muito triste ver um jovem morrer e destruir o sentimento dos familiares. No entanto, sabemos que caso eles fiquem vivos podem vitimar outras pessoas de bem – destacou.

Segundo um dos policiais que participou da operação de sexta-feira, Pimpolho chegou a Barra Mansa vindo de Resende para se abrigar em comunidades da mesma facção, após terem sido expulsos de uma área na cidade vizinha. “Ele já era conhecido em Resende, por ter participado de uma guerra de facções a Baixada da Olaria. Chegou em Barra Mansa e já era suspeito de ter assaltado uma padaria na Bocaininha, baleou um meio-irmão e era cheio de complicações”, afirmou o policial.