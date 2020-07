Tentativa de invasão no Frade deixa um morto e três presos

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 11:04 horas

Angra dos Reis – Um homem foi morto e três foram presos durante a madrugada desta quarta-feira, dia 29, durante um confronto com policiais militares, em Angra dos Reis. Após um trabalho de monitoramento, o comando do 33 Batalhão descobriu que criminosos sairiam do bairro Parque Mambucaba (Perequê) para praticar crimes no Frade.

A PM conseguiu identificar o grupo criminoso, que tentou fugir para uma área de mata, dando início ao confronto. Os policiais revidaram os disparos e conseguiram estabilizar o terreno. Ao adentrarem a mata, encontraram um dos suspeitos já caído no chão sem vida e em seguida localizaram os outros três integrantes do bando, que form detidos e levados para a delegacia.

Na operação, foram apreendidas duas pistolas e munições.