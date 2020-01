Tomógrafo móvel estará em Barra Mansa na próxima semana

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 14:58 horas

Atendimento será realizado entre os dias 03 e 07 de fevereiro para pacientes do SUS previamente agendados

Barra Mansa- O caminhão tomógrafo móvel do governo estadual estará em Barra Mansa nesta segunda-feira (03) e permanecerá até sexta (7). Os atendimentos acontecerão das 8h às 16h, no pátio da prefeitura com o objetivo de zerar a fila de espera, que atualmente é de aproximadamente 150 exames.

Serão realizados até 50 procedimentos por dia, incluindo diversos tipos de tomografia, como angiotomografia da região torácica e partes inferiores. Não serão feitos exames por sedação ou cardíaco.

O atendimento será exclusivo para pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com pedidos validados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Regulação. Não serão aceitas solicitações de exames feitas diretamente no caminhão tomógrafo. Caso haja um aumento da demanda, o serviço poderá ser prorrogado.

O secretário de Saúde Dr. Sérgio Gomes, salienta a importância do caminhão tomógrafo para o município.

– Esse serviço vem em momento oportuno para auxiliar e nos ajudar a zerar a nossa demanda de exames de tomografia em toda a rede do município – apontou Sérgio.

Os atendimentos do caminhão tomógrafo são uma parceria da prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, com o Governo do Estado, por intermédio do deputado estadual Marcelo Borges, o Cabeleireiro.

O setor de Regulação funciona na Rua Pinto Ribeiro, nº 65, próximo à Santa Casa. A prefeitura de Barra Mansa fica na Rua Luis Ponce, nº 263. Ambos no Centro. Informações pelo telefone: (24) 3323-2569.