O funcionário de uma empresa terceirizada da CSN, Cléber Guira Assis, de 44 anos, sofreu ferimentos na perna depois que uma peça se soltou na área da LTQ (Laminação de Tiras a Quente) e o atingiu. Os bombeiros da CSN o removeram para o Hospital São João Batista, com duas fraturas na perna esquerda, sendo uma delas exposta. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a CSN e aguarda retorno.