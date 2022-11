Trabalhador sofre descarga elétrica em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 10:30 horas

Barra Mansa – Um trabalhador, não identificado, sofreu uma descarga elétrica quando trabalhava numa reforma de um prédio localizado próximo a Câmara Municipal de Barra Mansa. A vítima foi socorrida por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e levada para a Santa Casa de Misericórdia também no Centro da cidade.

As circunstancias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. No entanto, segundo testemunhas, a vítima teria caído do andaime.

O delegado titular da 90ª DP, Flávio Narcizo deverá mandar registrar o depoimento de outros funcionários e responsável pela obra.

O jornal entrou em contato com o hospital e aguarda informações sobre o estado de saúde da vítima.