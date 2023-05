Trabalhadores da CSN fazem manifestação por negociação conjunta

Matéria publicada em 5 de maio de 2023, 21:24 horas

Um dos obstáculos é que a negociação conjunta seria com empresas diferentes, que têm acionistas e executivos diferentes

Volta Redonda – Trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional realizaram uma manifestação, na manhã desta sexta-feira (5), nas entradas da CSN, em prol da campanha salarial unificada. Os protestantes pararam nos bairros Retiro, Aterrado, Vila e Conforto, do lado de fora de entradas da empresa. A manifestação foi realizada por meio do Sindicato dos Metalúrgicos e contou com a participação de outras entidades que buscam negociação conjunta do acordo coletivo.

De acordo com informações obtidas pelo DIÁRIO DO VALE com fontes próximas à CSN, a empresa teria enviado aos sindicatos uma correspondência afirmando que se dispõe a negociar em separado com cada entidade.

Um dos argumentos apresentados pela empresa é de que haveria impossibilidade de a CSN negociar, por exemplo, com o Metabase, que representa empregados da CSN Mineração. Essa empresa, embora faça parte do mesmo grupo, tem CNPJ diferente e pertence a um grupo de acionistas dos quais a Companhia faz parte.

O mesmo argumento se aplica à negociação com o sindicato dos Portuários. Eles representam empregados da Sepetiba Tecon, que também tem CNPJ diferente da siderúrgica e pertence a um grupo de acionistas dos quais a Companhia faz parte.

Já os sindicatos dos Engenheiros (Rio e Volta Redonda) e dos Vigilantes do Sul Fluminense representam categorias que trabalham para a CSN. Nesse caso, a empresa tem como tradição manter negociações separadas com os engenheiros.

A presidente do Sindicato dos Vigilantes do Sul Fluminense, Valéria Martins, afirma que apenas no ano passado conseguiu que a Companhia aceitasse negociar com a categoria, que antes era incluída no acordo dos metalúrgicos.

— No entanto, a empresa se limita a reproduzir para nós as mesmas condições dos metalúrgicos. Por isso, estamos em busca de uma negociação unificada, de forma que a categoria possa ter voz na definição do acordo – declara Valéria.