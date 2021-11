Traficantes podem estar envolvidos na violação de túmulos em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de novembro de 2021, 17:45 horas

Barra do Piraí – Policiais civis e militares tentam localizar e prender o autor ou autores que violaram túmulos no Cemitério Santa Rosa, em Barra do Piraí. Algumas sepulturas amanheceram abertas, no Dia de Finados (2).

Fato que fez com que a visitação atrasasse. Os portões do cemitério foram abertos só após agentes da polícia técnica terminarem de periciar o local.

Entre as supostas denúncias que os agentes vêm apurando, está a de que traficantes, por não localizarem o túmulo onde tinha escondido as drogas, passaram a violar outras sepulturas na tentativa de encontrar os entorpecentes. No entanto, os policiais tratam a informação apenas como uma suposição.