Transatlânticos retornam a Angra dos Reis

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 15:48 horas

Estão previstas 29 paradas na cidade até o final de abril de 2022

Angra dos Reis – Angra dos Reis prepara-se para dar as boas-vindas aos milhares de turistas que visitarão a cidade a bordo de transatlânticos nesta temporada 2021/2022. Estão previstas 29 paradas, entre novembro de 2021 e abril de 2022, sendo 28 na Vila do Abraão, na Ilha Grande, e uma no Centro, agendada para o dia 21 deste mês.

Esses visitantes poderão conhecer as belezas naturais e históricas de Angra, que agora tem a Ilha Grande como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade. A previsão é que o primeiro navio chegue à cidade no sábado (13), às 7h, com desembarque na Vila do Abraão. O MSC Preziosa tem capacidade máxima de 3.223.

A expectativa para a chegada desses turistas é grande, pois eles fomentam a economia do município. Além dos valores que gastam com passeios e alimentação, uma média de R$ 581,35 por pessoa, de acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil), ainda há os recursos provenientes da taxa de desembarque (R$12,19). Nesta temporada estima-se arrecadar pouco mais de um milhão de reais com essa taxa.

– Os passageiros dos navios de turismo são muito bem-vindos em nossa cidade. Além de conhecerem os nossos atrativos e planejarem um retorno no futuro, movimentam a economia de Angra dos Reis – afirma Fernando Seabra, presidente da TurisAngra.

As viagens de cruzeiro marítimo ficaram suspensas por mais de um ano e meio devido à pandemia e foram retomadas no início deste mês. Entre os protocolos determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão a ocupação máxima de 75% da capacidade do navio, uso obrigatório de máscaras, vacinação completa obrigatória para hóspedes e tripulantes e testagem antes do embarque.