Transferida mulher suspeita de vender maconha embalada a vácuo

Matéria publicada em 3 de abril de 2021, 09:22 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88 DP (Barra do Piraí) transferiram neste sábado, dia 3, para o sistema prisional, uma mulher de 32 anos, suspeita de tráfico de drogas. O delegado titular Rodolfo Atala disse que ficou surpreendido com a quantidade de droga apreendida, inclusive por encontrar maconha embalada a vácuo.

A suspeita estava num ponto de venda de entorpecentes, no bairro Ipiranga, que foi estourado pelos policiais. No local foram apreendidas 600 embalagens de maconha e cocaína.

– Encontramos maconha embalada a vácuo que custa, aproximadamente, dez vezes a mais que o valor da mesma droga, quando embalada apenas como trouxinhas- explicou Atala.

A ação contou com apoio de policiais do 10 Batalhão da PM. O delegado disse que a prisão da mulher foi resultado de uma força tarefa realizada em Barra do Piraí, a fim de prender bandidos ligados a organizações criminosas que são responsáveis pela onda de crimes que aconteceram na cidade no ultimo ano.