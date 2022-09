Transtorno de ansiedade tem se tornado uma realidade entre o público infantil

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 11:17 horas

Pais devem ficar atentos a mudanças de comportamento, entre eles: alterações de sono, irritabilidade, agressividade e medos sem motivo aparente

Sul Fluminense – Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de país mais ansioso do mundo e esse tipo de transtorno tem se tornado cada vez mais uma realidade entre o público infantil. A estimativa é de que o Brasil tenha entre 5% e 10% de crianças e adolescentes que apresentam algum transtorno de ansiedade e, por isso, vale o alerta de profissionais da área de psiquiatria para que os pais fiquem atentos às mudanças de comportamento das crianças.

De acordo com a psiquiatra Priscila Pacheco de Barros, há algum tempo a ansiedade já não é mais um transtorno associado apenas aos adultos, e muitas crianças vêm desenvolvendo quadros da doença que podem ter sido agravados pela pandemia e que na grande maioria das vezes não são identificados pelos adultos.

-A ansiedade é uma realidade que tem se tornado cada vez mais comum na infância, embora ainda seja subdiagnosticada e subtratada. Houve sim um aumento significativo dos casos na infância e adolescência decorrente da pandemia, pois foi um período de uma mudança muito brusca na rotina de atividades escolares, vida social, lazer, prática esportiva e até do sono. Onde a incerteza predominou entre crianças e adultos – ressaltou a médica.

Sintomas se intensificam

Conforme esclarece Priscila, o quadro de ansiedade é uma manifestação humana natural, mas o transtorno de ansiedade generalizada é quando os sintomas perduram e se intensificam, quando uma pessoa não consegue mais lidar com ela sem prejuízos à sua vida. Com isso, os pais devem ficar atentos quando a criança começa a mudar seu comportamento, podendo apresentar alterações de sono, irritabilidade, agressividade, medos sem motivo aparente, esquivar de suas atividades diárias, baixo rendimento escolar e queixas de mal estar físico.

Ainda segundo a médica, o aumento de casos está relacionado a fatores como, por exemplo: isolamento social; autoexigência na tentativa de atingir as expectativas impostas pela sociedade no geral; competitividade; conflitos em ambiente familiar; sentimento de não pertencimento e baixo rendimento escolar.

Embora o transtorno de ansiedade tenha uma elevada prevalência entre as crianças, os cuidadores ainda não reconhecem com facilidade os sintomas, e muitas vezes não se tem o acompanhamento adequado. Por isso, para evitar maiores consequências a curto e a longo prazo a nível estudantil, familiar e socioemocional, os responsáveis devem buscar ajuda profissional, assim como dar apoio, valorizar as queixas, fortalecer a confiança e o sentimento de segurança em seu meio – orientou a psiquiatra.

Problema real

A comerciária Aline Barbosa de Oliveira, de 33 anos, descobriu que a filha de apenas 12 anos está com transtorno de ansiedade recentemente, quando a menina precisou fazer um processo seletivo em uma escola e teve uma crise durante a prova, no ano passado.

-Ela estava insegura para fazer a prova e na hora passou mal, teve calafrios, ficou trêmula e chegou até vomitar. A professora que acompanhou minha filha naquele momento foi quem me alertou para observar o comportamento dela diante de algumas situações e a procurar ajuda profissional. Ele realmente teve outras crises e hoje está fazendo tratamento, inclusive com medicação. Acredito que a pandemia e o fato de ter ficado com muito medo naquela época foi o que acabou contribuindo pra isso – contou Aline.