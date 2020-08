Trecho de Piraí da Via Dutra recebe serviço de recuperação de pavimento

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 11:45 horas

Piraí – Motoristas devem ficar atentos ao trecho da Via Dutra, em Piraí, pista sentido Rio de Janeiro. No local, a concessionária que administra a rodovia, CCR NovaDutra, esta realizando serviços de recuperação de pavimento da pista.

Os trabalhos são realizados entre os quilômetros 239 e 258, durante o dia, com início previsto para 7h e término às 18h, com interdição alternada de faixas da rodovia somente no trecho em obras. Se houver chuva, a CCR NovaDutra informou que os trabalhos podem ser adiados ou suspensos.