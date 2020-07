Três índios infectados com a Covid-19 continuam internados, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 18:30 horas

Um dos indígenas segue em estado grave com ventilação mecânica

Angra dos Reis- Três índios da tribo Sapukai continuam internados no Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa). Um permanece em estado grave com ventilação mecânica. Outro inspira cuidados, não tem alta prevista, mas respira sem aparelhos e o terceiro encontra-se estável, teve melhora no quadro clínico, também respira sem aparelhos, mas não tem previsão de alta.

Os demais índios da tribo Sapukai, localizada na região do Bracuí, infectados com a doença continuam sendo monitorados por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que presta assistência médica aos indígenas rotineiramente. Aproximadamente 40 índios teriam se infectados com a Covid-19 na localidade.