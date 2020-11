Tribunal Especial Misto decide se dará prosseguimento ao processo de impeachment de Witzel 

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 09:45 horas

Rio de Janeiro – O Tribunal Especial Misto realiza nesta quinta-feira (5), às 10h, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio e do TEM, desembargador Claudio de Mello Tavares, a sessão na qual os cinco desembargadores e os cinco deputados que integram o TEM decidirão se o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel prosseguirá ou não.

No último dia 29, o relator do processo, deputado estadual Waldeck Carneiro, protocolou seu relatório no Sistema Eletrônico de Informação do TJRJ. Para o prosseguimento do processo de impeachment é necessário o quórum de maioria simples (seis votos). Em caso de empate, caberá ao presidente do TEM dar o voto de minerva. Caso seja decidida a não instauração, o processo será arquivado.