Trio é flagrado com drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 31 de outubro de 2021, 08:14 horas

Barra do Piraí – Três pessoas ficaram presas e foram indiciadas por tráfico de drogas, em Barra do Piraí. Elas foram flagradas na sexta-feira, dia 29, com 57 pinos de cocaína e R$ 170, quando estavam na Rua João Frutuoso da Costa e Silva, no bairro Caixa D’ Água, em Barra do Piraí.

Outras duas pessoas também foram levadas para a 88ª DP (Barrado Piraí), onde foram autuadas por porte de drogas. Crime pelo qual responderam em liberdade.