Uerj suspende vestibular estadual 2021 por causa do coronavírus

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) anunciou nesta quinta-feira, 23 de julho, por meio deste comunicado, que o Vestibular Estadual 2021 foi adiado em razão da pandemia do coronavírus.

O processo seletivo já tinha começado. Pedidos de isenção de taxa do 1º Exame de Qualificação já haviam sido recebidos em março. A previsão é que essas provas fossem aplicadas no dia 7 de junho.

O segundo exame de qualificação estava marcado para 13 de setembro e o discursivo, para 29 de novembro. Mas, segundo a UERJ, os exames agora serão realizados no 1º semestre de 2021, em datas a serem anunciadas em breve.

A universidade informou ainda que está estudando uma forma de realizar as chamadas para reclassificações e remanejamentos sem arriscar a saúde dos candidatos ou dos servidores da instituição.