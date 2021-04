Unidades de saúde recebem obras e ampliações em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 16:15 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa está concluindo as obras das Unidades Básicas de Saúde dos bairros Monte Cristo, Santa Rita de Fátima e Nova Esperança. A previsão é que os serviços sejam finalizados no prazo de 30 dias, oferecendo aos moradores atendimento humanizado, de qualidade e em um ambiente totalmente confortável e seguro.

A UBSF do Monte Cristo teve seu espaço físico duplicado com o intuito de aumentar a capacidade de atendimento aos moradores locais, bem como dos bairros Jardim América, Apóstolo Paulo e parte da Santa Clara, que vem crescendo ao longo das décadas. O prédio, que sofria há mais de 30 anos em função da precariedade estrutural, foi dotado de recepção ampliada, consultórios médicos, odontológico e ginecológico, salas de expurgo, de reunião, de curativo e vacinação, farmácia, áreas de circulação, dispensário, copa, banheiros masculino e feminino.

A UBSF de Santa Rita de Fátima, bairro que fica às margens da Via Dutra, foi completamente reformada e teve todos os ambientes climatizados. O imóvel foi ampliado, passando a contar com uma área total de 205 m². Além disso, os consultórios foram adaptados e receberam novos mobiliários. Uma rampa para facilitar o acesso de crianças, idosos e cadeirantes foi construída no local.

Uma das vantagens da implantação da UBSF do Nova Esperança é que os moradores não terão mais que se deslocar até bairros vizinhos, como o São Luiz, Boa Sorte e Roselândia, para buscar atendimento de saúde. Com a nova unidade, a população passa a contar com a cobertura sanitária adequada. O imóvel foi estruturado com salas de vacina e de curativo, recepção, dispensário, copa, banheiros, sala de expurgo e consultórios ginecológico e médico. Além das consultas médicas, serão ofertados serviços de coleta de preventivo e atendimentos do Nasf (Núcleo de Assistência à Saúde da Família), com nutricionista, fisioterapia e psicólogo.

Mais obras

Paralela à construção dessas três unidades de saúde, a Secretaria está investindo na melhoria da estrutura e do atendimento da UBSF dos bairros Vila Maria e Mangueira.

Outra importante obra que será entregue nos próximos meses é a UBSF do Ano Bom, que dará cobertura sanitária aos moradores do bairro e terá capacidade de atendimento para 500 pessoas por dia. A unidade está sendo instalada no prédio do Cremeb e terá serviços de consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, curativos, vacinação, coleta de material para exames laboratoriais, tratamento odontológico, medicação básica e encaminhamento para consulta com especialista. O objetivo é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais.

Ainda neste semestre, existe a possibilidade de iniciar as ampliações e reformas da UBSF do Goiabal e da Policlínica da Vila Nova.