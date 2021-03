UniFOA inicia seleção para curso de Medicina

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 17:14 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) abriu inscrições para o Processo Seletivo Medicina, para ingresso no segundo semestre de 2021. São 49 vagas e as inscrições, exclusivamente pelo Enem, vão até o dia 22 de abril no site: unifoa.edu.br/medicina.

Com mais de 50 anos de tradição, o curso de Medicina do UniFOA é um dos mais conceituados do Estado do Rio de Janeiro e do país. A formação do aluno é pensada na valorização e humanização da profissão.

A instituição oferece aos acadêmicos uma formação inovadora e a “Matriz Modular” é exemplo nacional de ensino, o que rendeu ao curso o Selo Saeme de Acreditação. Além disso, o incentivo à pesquisa acadêmica e inovação científica ganham destaque com o atendimento à comunidade através de projetos de extensão universitária voltados para a necessidade da população.

O curso de Medicina do UniFOA foi a primeira instituição privada do Estado do Rio de Janeiro a ser contemplada com o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, PET – Saúde. O programa é uma iniciativa dos ministérios da Saúde e Educação, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, voltada ao fortalecimento das ações de integração ensino-serviço-comunidade.

Com um corpo docente qualificado composto por mestres e doutores, o UniFOA se destaca pelo ensino de qualidade com projetos pedagógicos inovadores, o uso de Metodologias Ativas, que colocam o acadêmico como protagonista do seu aprendizado, otimizam o processo de aprendizagem e o colocam à frente no mercado de trabalho e a aplicação do Ensino Híbrido aplicado a mais modernas ferramentas digitais.

Os alunos do UniFOA também contam com ambientes de aprendizado climatizados e tecnológicos; acessibilidade por todos os campi; apoio psicopedagógico, através do Setor Pedagógico Institucional que oferece programas de nivelamento, acolhimento aos alunos e seus familiares, entre outras atividades.

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no dia 30 de abril, sexta-feira, no site do UniFOA.