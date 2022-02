UniFOA transfere ‘Escritório da Cidadania’ para o campus do Aterrado

Além do Escritório da Cidadania, que desenvolve vários projetos de extensão, cursos e eventos que envolvem temas sensíveis da sociedade, a boa notícia é que está previsto o retorno presencial dos atendimentos dos núcleos de prática profissional do UniFOA: na área jurídica, o destaque vai para as áreas de direito de família, cível, penal e trabalhista.

Na área fiscal, o retorno se dá com o atendimento contábil e fiscal, como no caso da orientação e elaboração do imposto de renda pessoa física, além de outras ações e projetos que em breve serão anunciados.

Sempre buscando a mitigação da vulnerabilidade social da nossa região, o Escritório da Cidadania tem parcerias com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Juizado Especial Cível de Volta Redonda, entre outros.

Mais informações pelo novo telefone: 3344-1413 e 3344-1414, ou noCampus Aterrado: Avenida Lucas Evangelista, 862 Bairro Aterrado, Volta Redonda.

Volta Redonda – O UniFOA concretizou mais uma etapa em sua história com a mudança doJosé Vinciprova, na Vila Santa Cecília, para oPorfírio José de Almeida, no bairro Aterrado. O novo ambiente conta com um maior espaço físico e possui fácil acesso às entidades públicas.

