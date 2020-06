Uso de áreas de lazer em prédios devem obedecer normas de segurança contra Covid-19

Matéria publicada em 17 de junho de 2020, 09:20 horas

Volta Redonda – Os condomínios deram início ao processo de flexibilização definindo regras para o funcionamento das áreas de lazer durante pandemia de Covid-19. Segundo a administradora ACJ Condomínios a retomada de uso das áreas comuns se torna necessária, por entender que se trata de uma necessidade dos moradores. A administradora, no entanto, afirma que o plano de atividades deve seguir a OMS (Organização Mundial de Saúde) e os decretos municipais, estaduais, além da legislação condominial.

As decisões deverão ainda, segundo a ACJ, serem deliberadas em assembleia virtual, visto que o síndico precisa dividir a responsabilidade por essas decisões com todos os moradores. Algumas regras específicas serão estabelecidas de forma personalizada, de acordo com a realidade de cada edificação, adaptadas ao plano geral ora criado.

No processo de flexibilização devem ser incluídas as academias de ginástica, salão de festas e área da churrasqueira, A sugestão da ACJ é para manter fechada a área da piscina, no período do inverno, e os espaços infantis. No caso da academia, por exemplo, a sugestão será de 40 minutos a uma hora, de uso desse espaço, que deverá ser agendado por unidade. Ou seja, cada família terá esse tempo para usar o espaço.

Já os salões de festa devem atender a determinação de uso de redução de 30% na capacidade, respeitando distância segura entre as mesas. As festividades devem ter ainda, duração de até quatro horas. A cartilha com as regras podem ser obtidas em contato com a ACJ Condomínios.