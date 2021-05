Vacinação contra a Covid-19 em Barra do Piraí chega à faixa etária de 30 anos com comorbidades

Matéria publicada em 23 de maio de 2021, 11:51 horas

Barra do Piraí- O secretário de Saúde, Wagner Teixeira, anunciou, no final de semana, que a vacinação contra a Covid-19 em Barra do Piraí vai baixar para idade acima dos 30 anos nos bairros, a partir da terça, 25, com comorbidades. Já no Posto de Saúde Albert Sabin, no bairro Nossa Senhora de Santana, a idade fica no chamado 40+ também com comorbidades.

Acesse o link para conferir a lista completa de comorbidades: https://bit.ly/2S2ffNL

“Nossa intenção é chegar aos 18 anos com comorbidades ainda na primeira quinzena de junho. É claro que, para que isso ocorra, além da chegada de novas vacinas, precisamos da procura pelo imunizante, seja no posto central ou nos bairros. Para tanto, estamos planejando os próximos dias. Acreditamos que, brevemente, avançaremos aos profissionais da Educação Pública Municipal, e, depois, Privada”, disse Wagner.

O chefe da pasta explica que a agilidade se dá por determinação do prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, que deseja chegar ao quarto grupo prioritário, que seria o formado pelos profissionais de Educação. Mario Esteves ainda espera que, em breve, consiga receber mais uma vacina, aprovada no país, que seria a da Pfizer.

“Pra isso, estamos agilizando a compra do chamado “super freezer”, para acondicionar as vacinas da Pfizer, que precisam de um armazenamento diferente. Acreditamos que chegaremos ao grupo de profissionais da Educação em breve. E, com todos eles vacinados, poderemos pensar em voltar, de fato, com as aulas presenciais”, aponta o prefeito Mario Esteves.

Para se vacinar, os que estão nas faixas atuais precisam levar, além de documento se identificação e de residência, laudo médico com CID10 de comorbidades estabelecidas pelo Ministério da Saúde.