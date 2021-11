Vacinação contra Covid-19 segue em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de novembro de 2021, 08:37 horas

Barra Mansa – Nesta quarta-feira, dia 10, a aplicação de doses contra Covid-19 acontecerá das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros, e das 9h às 20h na unidade do Ano Bom. O calendário de vacinação prevê: D1 para pessoas a partir de 12 anos de idade (em todas as UBSs); D2 agendadas (CoronaVac apenas no Ano Bom); D3 para idosos acima de 60 anos e profissionais de Saúde que tomaram a segunda dose de CoronaVac ou AstraZeneza até 10/05. Profissionais da Saúde que tomaram AstraZeneca deverão se vacinar no PSF Ano Bom ou na Sirene 2 Vila Nova.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde foram imunizadas 103.017 pessoas contra Covid-19 até o início da tarde dessa terça-feira, 09. Além desta marca, a cidade também alcançou 10.353 reforços aplicados. Ao todo são 247.728 doses administradas: 134.358 D1, 99.058 D2, 10.353 D3 e 3.959 DU.

“De acordo com dados do IBGE de 2020, a cidade possui 156.687 habitantes vacináveis – maiores de 12 anos. Destes, 103.017 já receberam a D2 ou a DU, sendo considerados imunizados contra Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Esses dados representam 65,7% desta população”, detalha a gerente de Vigilância em Saúde da cidade, Juliana de Souza Machado Ferreira.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, aproveitou para agradecer o empenho do prefeito Rodrigo Drable de fazer a vacinação avançar e de decretar medidas de segurança sanitária baseadas em dados técnicos. Ele também destacou que, apesar do avanço da vacinação, as pessoas precisam manter as medidas de prevenção à propagação do coronavírus.

“Continuar com o uso de máscara e álcool em gel é fundamental. A vacinação ainda precisa caminhar junto com as medidas de proteção, pois ambas fazem parte do processo de combate à Covid-19”, concluiu o secretário.