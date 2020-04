Valença fecha agência bancária depois que funcionário testa positivo para Covid-19

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 16:33 horas

Valença – Uma agência bancária da cidade, que segundo informações seria do Banco Itaú, foi fechada por 72 horas para higienização depois que um funcionário foi testado e teve resultado positivo para a Covid-19. Veja a nota oficial da Prefeitura de Valença sobre o assunto:

“Após notificação da Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura de Valença, na manhã desta segunda-feira (06/04), tomou medidas de protocolo, através da Vigilância Sanitária e Defesa Civil, interditando Agência Bancária em Valença. Imediatamente foi exigido a higienização terminal do local e só terá a permissão de reabertura após 72 horas e com apresentação técnica do procedimento”.