Valença- A Secretaria Municipal de Saúde de Valença, confirma que nesta última terça-feira, dia 30, o município chegou a triste marca de mais de 100 mortes ocorridas pela Covid-19.

No dia 29, foram registradas as mortes de três mulheres durante o dia. Mas, no período da noite, após o fechamento do Boletim Coronavírus, aconteceram mais quatro óbitos, sendo três homens e uma mulher e na manhã da terça-feira, a morte de mais um homem, registrando 08 óbitos em dois dias e chegando à soma de 101 óbitos confirmados para a Covid-19 desde o início da pandemia.

O Hospital Escola de Valença e o Hospital da Unimed estão disponibilizando com a maior atenção, atendimentos para a população, mesmo com os números de leitos de UTI, UI e Enfermarias totalmente ocupados, sendo já necessário fazer a regulação de transferência de pacientes para hospitais da região. A Prefeitura com a intenção de tentar buscar uma solução, está abrindo no Hospital Gustavo Monteiro em Conservatória, mais 15 leitos de enfermaria.

O município está na classificação de risco “Muito Alto”. Medidas mais restritivas para barrar o avanço da pandemia, vêm sendo tomadas e as fiscalizações aumentaram. Mas, existem pessoas descuidadas ou não acreditam que o Coronavírus mata, insistem em aglomerações e a não fazer uso da máscara. A Guarda Municipal vem atuando de forma ativa e punindo os infratores com a intenção de evitar a propagação do contágio da doença.

Nesse momento, a conscientização da população é a principal arma, é a principal vacina para combater a transmissão da Covid-19, e isso, pode ser feito com o uso de máscara, distanciamento social evitando aglomerações e festas sociais. Medidas simples, mas que salvam vidas!