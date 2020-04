Valença tem óbito suspeito por Covid-19

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 09:51 horas

Homem de 30 anos foi encontrado morto em casa

Valença – A prefeitura de Valença voltou a contabilizar um óbito por suspeita de Covid-19. Trata-se de um homem, de 30 anos, paciente com comorbidade, que foi encontrado morto dentro de casa. Seguindo protocolo da OMS (Organização Mundial de Saúde), o óbito foi registrado com suspeita de morte provocada pelo Novo Coronavírus, mas o caso não será investigado através de exame laboratorial. O município, ainda de acordo com o protocolo da OMS, foi orientando a não realizar autópsia, devido aos riscos de contaminação dos profissionais de saúde, durante a realização do procedimento, já que o vírus pode ser transmitido até 72 horas, após o óbito.

Em nota a prefeitura manifestou apoio aos familiares da vítima e reiterou a orientação para que a população mantenha o isolamento social. Valença registra 755 casos suspeitos de síndrome gripal, sendo 672 atendidos no Hospital Escola; 40 no Hospital da Unimed; três no Hospital de Santa Isabel; cinco em Conservatória e 35 na Rede de Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde). A cidade tem ainda dois casos confirmados para Covid-19 que já tiveram alta da internação domiciliar e três pacientes considerados suspeitos de contaminação por coronavírus que estão em internação hospitalar.