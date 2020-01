Vassouras destaca crescimento na área do turismo

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 17:29 horas

Vassouras – Vassouras, principal cidade do Vale do Café, divulgou resultados de ações realizadas em 2019. O principal ponto foi na área do desenvolvimento econômico com geração de empregos e renda, aquecidos principalmente pelo aumento do fluxo de turistas. O turismo levou ao aumento de novos empreendedores e consequentemente a mais contratações.

A prefeitura traçou metas estratégicas através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com propostas e ações como a desburocratização. A geração de vagas de trabalho em Vassouras, por exemplo, superou a de cidades vizinhas como Paty do Alferes, Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Vassouras teve até novembro passado, um saldo de 225 vagas num total de 1.500 contratações ao longo do ano. Elas foram realizadas principalmente pelo setor de serviços, construção civil e indústria e Turismo.

O posto do Sistema Nacional de Empregos (SINE), gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo é o responsável pela captação de vagas e colabora no processo de inserção dos desempregados no mercado de trabalho.

“O SINE foi muito importante para eu voltar para o mercado de trabalho. Foi só cadastrar meu currículo lá e não demorou para eu começar a trabalhar”, diz Antonio Oliveira Campos de 38 anos.

Outros números de destaque são referentes às inscrições de novos empreendedores. Entre pequenos, médios e grandes, foram 622 alvarás novos e prorrogados. Houve melhora nos números de pequenos empreendedores aderindo ao MEI (Microempreendedor Individual) que permite a formalização de pequenos negócios, reduz tributos e facilita a vida do empreendedor. Em 2019 foram cadastrados 362 novos MEIs num universo total de 1.100 inscrições. E a redução da burocracia foi fundamental nesse processo.

A prefeitura passou a emitir recentemente o alvará automatizado que pode ser entregue em apenas 2 horas. O secretário de Desenvolvimento Econômico Wanderson Farias, explica que na estrutura de sua secretaria existe a Sala do Empreendedor.

“ Ela foi criada a pedido do prefeito Severino, especificamente para colaborar com o empreendedor, prestar atendimento, tirar dúvidas, estimulá-lo, capacitá-lo e fortalecer sua atuação” explicou Wanderson.

Na sala do Empreendedor também funciona o posto do Procon, também criado recentemente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que trouxe mais harmonia na resolução de eventuais problemas na relação entre consumidor e comércio. Em média são cerca de 40 atendimentos por mês.

“Estamos bem longe do ideal, considerando as nossas potencialidades. Mas, assim como outros municípios nessa crise, éramos um barco à deriva no meio de uma tempestade. Agora a chuva parou e já recuperamos nossa direção”, disse.

Para ele, a correção do rumo se deve a estratégia acertada do prefeito de fortalecer institucionalmente o desenvolvimento econômico, principalmente valorizando o turismo como alavanca para o desenvolvimento.

“O prefeito Severino acertou nesse direcionamento. Hoje não somos mais apenas a cidade que tem potencial. Somos uma cidade que está explorando seu potencial. Ainda aquém da nossa capacidade, mas caminhando e avançando. Acreditamos que 2020 será um ano ainda melhor” finalizou Wanderson Farias.