Vassouras realiza Corrida Federal Kids

Vassouras – Como objetivo de conscientizar a população da importância de combater a pedofilia, Vassouras realiza a Corrida Federal Kids, no próximo dia 16. As inscrições gratuitas estão abertas até o dia 14 de outubro, através do link: shorturl.at/enAJP. O evento objetiva reunir toda a família em prol da luta contra a pedofilia e terá largada na Praça Barão de Campo Belo, às 8h.

A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Vassouras, Instituto Federal Kids, com o apoio do SESC e Universidade de Vassouras. Para os participantes serão entregues, no dia da corrida, camisas para crianças e responsáveis. Haverá ainda medalhas para as crianças e elástico que vai unir pais ou responsáveis aos pequenos.

Os percursos da Corrida Federal Kids variam de acordo com a idade da criança. Para os pequenos com idades de 0 a 8 anos, serão percorridos 400 metros, que deverão ser os primeiros a darem a largada na prova. Logo depois seguem as crianças com idades de 9 a 11 anos, com percurso de 600 metros, seguidos pela faixa etária de 12 a 14 anos, que vão percorrer a distância de 800 metros.

A vice-prefeita, Rosi Silva, falou sobre a importância do evento com o objetivo demobilizar a população em relação aos crimes de abuso sexual cometidos contra menores de idade.

“Será um domingo repleto de atividades e serviços para os moradores de Vassouras. Além da corrida, que também contará com a participação das crianças, o Município irá disponibilizar atendimentos das secretarias municipais e atividades recreativas e de conscientização de combate à pedofilia”, explicou a vice-prefeita.