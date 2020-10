Vítima de acidente no Jardim Amália precisa de doação de sangue

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 17:51 horas

Sul Fluminense- A jovem Maria Vitoria Jankovitz, vítima de um acidente na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), precisa de doação de sangue, tipo O (negativo). Ela permanece internada em estado gravíssimo no CTI do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda. As doações podem ser feitas no Hemonúcleo do próprio hospital, a coleta acontece de 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

A jovem é uma das vítimas, que estavam no Gol, placa de Barra do Piraí. O veículo colidiu com um ônibus no Km 286 da rodovia, na altura do bairro Jardim Amália II. O acidente aconteceu no início desta semana, um homem, de 32 anos, morreu após ter sido socorrido e outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas Maria Vitoria.

A jovem é moradora de Barra do Piraí, o prefeito Mario Esteves, usou sua rede social para pedir ajuda da população barrense para doar sangue a moradora. “Além de expressar os meus sentimentos aos familiares diante dessa dor sem tamanho, aproveito para divulgar um pedido da família da jovem, que, na luta pela vida, está necessitando urgente de SANGUE O NEGATIVO”, escreveu Mario Esteves, na rede social.

Segundo o prefeito, a família da jovem está disponibilizando um veículo para levar as pessoas para doar sangue até o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e, depois, retornar para Barra. Os interessados em ajudar devem entrar em contato no telefone: (24) 98823-7348, falar com Henrique ou Naiara.