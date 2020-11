Volks abre inscrições para programa de formação de jovens

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 10:09 horas

Rio – Até 10 de novembro, o Consórcio Modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus está com inscrições abertas para o programa educacional Formare. A iniciativa é voltada para a formação profissional de jovens entre 17 e 18 anos que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio e tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo. Pela primeira vez, as atividades do curso serão online.

Após a inscrição, os candidatos passarão por processo de seleção para participarem de um curso de operador de montagem de produto durante um ano. Os selecionados terão aulas teóricas e práticas de segunda à sexta-feira, ministradas por cerca de 130 colaboradores voluntários. Uma iniciativa idealizada pela Fundação Iochpe e realizada há quatro décadas, o curso é aprovado e certificado pelo Ministério da Educação (MEC).

“O programa Formare oferece aos alunos uma visão ampla das diversas carreiras do Consórcio Modular e uma oportunidade única de integração ao mundo do trabalho. A prova do sucesso desse modelo educacional pode ser vista nos 100% de aproveitamento dos jovens da última turma e no alto índice de aprovação dos alunos em universidades”, comenta Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Informações

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente de forma online pelo linkhttps://bit.ly/311nzPk através de uma conta Gmail.

Documentos

• Documento de identidade ou certidão de nascimento

• CPF

• Comprovante de residência

• Foto 3X4 atual

Para informações, entre em contato com Ana Lúcia Bhering no telefone (24) 98859-9772.