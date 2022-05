Volta Redonda abre inscrições para capacitar empresários em comércio exterior

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 12:00 horas

Curso ‘Exportar e Importar com Conhecimento e Segurança’ é oferecido gratuitamente pelo Governo do Estado

Volta Redonda – Estão abertas as inscrições para empresários de Volta Redonda participarem do curso “Exportar e Importar com Conhecimento e Segurança”, que visa preparar esses profissionais de todo o estado do Rio para ingressar no comércio exterior ou aumentar suas operações no comércio internacional. O treinamento faz parte do Ciclo de capacitação em Comércio Exterior – iniciativa do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Relações Internacionais da Secretaria de Estado da Casa Civil, em parceria com a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX), e com a Fecomércio RJ.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, é muito importante que os empresários volta-redondenses se qualifiquem.

“Nós recomendamos fortemente que o empresariado faça o curso oferecido pelo estado. Cursos como este costumam ser caríssimos e, nesta parceria, estão sendo ofertados de forma gratuita. Ou seja, é uma oportunidade que não se pode perder”, ressaltou Sodré.

Com o intuito de ajudar no crescimento e fortalecimento das empresas e no desenvolvimento econômico dos municípios, o curso “Exportar e Importar com Conhecimento e Segurança” terá 10 encontros entre os dias 3 de junho e 4 de agosto, todos em formato híbrido (presencial e online), para aumentar o alcance do curso. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site: https://funcex.org.br/info/ciclo-de-capacitacao-em-comercio-exterior.

Municípios também receberam capacitação

O Ciclo de Capacitação contou também com um curso destinado aos municípios, e Volta Redonda foi representada pela diretora de Relações Internacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Isabela Penna.

Realizado no último dia 2 de maio, em formato híbrido, o treinamento abordou os aspectos de maior importância na atuação do governo municipal para incentivar as operações de importação e exportação de suas cidades e das empresas existentes nelas. Participaram 42 dos 92 municípios do estado.