Serviços de sanitização em unidades de saúde é intensificado

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 16:12 horas

Volta Redonda– Os serviços de higienização e sanitização estão sendo ampliados nas unidades de saúde para o combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A prefeitura informou que em dois dias – terça (dia 7) e quarta (dia 8) – mais de dez unidades receberam o serviço. A higienização está sendo feita com água clorificada e um bactericida, que estão sendo aplicadas nas áreas externas e arredores das unidades.

Na terça-feira (07), as higienizações foram feitas nas unidades básicas do São Sebastião, São Luiz, Dom Bosco, Caieiras e Água Limpa. Já nesta quarta-feira (08), os serviços foram feitos nas UBSFs do Açude I e II, Retiro I e II, Jardim Cidade do Aço e Verde Vale.

Segundo o prefeito Samuca Silva essa é mais uma medida da prefeitura de Volta Redonda que visa o combate ao coronavírus.

– Essa é mais uma ferramenta que estamos usando para o enfrentamento ao novo coronavírus. As equipes estão passando por unidades de saúde e pontos com grande número de aglomeração. Temos o exemplo do que está acontecendo no mundo. O vírus está na cidade. A prefeitura está fazendo sua parte, mas e de extrema importância que a população fique em casa, cumprindo as recomendações – comentou o prefeito.

A higienização com água clorificada e um bactericida já foi realizada nos Hospital São João Batista e Retiro, Cais Conforto e Cais Aterrado, no Estádio Raulino de Oliveira (onde está sendo montado o Hospital de Campanha), Rodoviária Municipal, entre outras unidades básicas de saúde.