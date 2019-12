Volta Redonda divulga os serviços disponíveis no recesso de fim de ano

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 18:59 horas

Confira como ficarão os departamentos entre os dias 23 de dezembro e 05 de janeiro

Volta Redonda- A prefeitura de Volta Redonda montou uma programação especial das secretarias e autarquias para a última semana do ano (entre os dias 23 de dezembro e 05 de janeiro), período de recesso administrativo no Governo Municipal. Os serviços essenciais vão funcionar.

Esporte e Lazer

Os cursos nas unidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer estarão de recesso. A Rua de Lazer acontecerá normalmente, aos domingos, na Radial Leste, que estará aberta ao público das 8h às 18h, para a prática de exercícios, brincadeiras, caminhadas, pedaladas, entre outras atividades esportivas e de lazer. A Arena Esportiva ficará fechada nas segundas-feiras, dia 23 e 30, para a manutenção. Nos dias 24 e 25 de dezembro, e no dia 1º de janeiro, não haverá funcionamento. Na quinta-feira, dia 26, e sexta-feira, dia 27, funcionará das 06h às 11h. Sábados e Domingos o espaço vai funcionar no horário padrão, das 07h às 11h.

O Parque Aquático também funcionará normalmente para lazer, das 9h às 17h, com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro.

Coleta de lixo / Manutenção / Caçamba

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a coleta de lixo funcionará normalmente no período de recesso, conforme dia e horário habitual em cada bairro. Os serviços de capina, roçada e outros, realizados nas ruas, seguem normalmente de segunda a sábado.

Os serviços administrativos vão funcionar normalmente no período de recesso. O serviço de caçamba não terá agendamento nas duas segundas-feiras do período de recesso (dias 23 e 30/12). As caçambas que já foram agendadas e pagas serão entregues normalmente.

CRAS

Os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) terão o atendimento suspenso durante o recesso, retornando com as atividades no dia 6 de janeiro.

Saae-VR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou que vai operar normalmente durante o período de recesso. O atendimento ao público só não será realizado nos dias 24, 25, e 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro de 2020.

O Saae-VR orienta à população que utilize a água de forma racional e consciente, evitando desperdícios, tais como: lavar calçadas, veículos, verificando as torneiras com possíveis vazamentos, entre outros, priorizando o consumo humano e as necessidades básicas de higiene.

Quem tiver problemas com o abastecimento pode entrar em contato com o Saae pelos números 115 ou 3344-2900.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação vai realizar atendimento normal nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, das 7h30 às 17h30. As escolas da rede pública estarão de recesso e o retorno às atividades será no dia 27 de janeiro

Guarda Municipal

A Guarda Municipal seguirá operando 24h por dia durante o período de recesso, com todas as viaturas e efetivo disponíveis para atender a população.

Transporte e trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) informou que disponibilizará equipe de plantão apenas para serviços urgentes, como reparos de semáforos e pinturas emergenciais.

Tarifa Comercial Zero: vai funcionar no horário comercial, exceto nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro.

Na Hora

Não haverá atendimento no Na Hora, no bairro Retiro, durante o período de recesso, retornando as atividades no dia 6 de janeiro.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde e todas as unidades de saúde funcionarão normalmente até meio-dia, nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá expediente administrativo, nem funcionamento das unidades básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF).

Toda a rede de urgência e emergência de Volta Redonda funcionará durante o recesso, com atendimento 24h. Confira os endereços:

Hospital São João Batista (HSJB) – Rua Nossa Senhora das Graças, 275 – São Geraldo.

Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – antigo Hospital do Retiro – Avenida Jaraguá, 1020 – Retiro.

UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho – Rua 1017, 660 – Volta Grande II.

Cais (Centro de Assistência Intermediária de Saúde) Aterrado – Rua Paulo Leopoldo Marçal, 298 – Aterrado.

SPA (Serviço de Pronto Atendimento) Conforto – Rua Duzentos e Vinte e Cinco, 253 – Conforto.

SPA (Serviço de Pronto Atendimento) Santa Cruz – Avenida Nossa Senhora do Amparo, s/nº – Santa Cruz

SMAC

Vai funcionar normalmente o Restaurante Popular, Abrigo Municipal Seu Nadim e a Residência Inclusiva. O Centro Pop vai funcionar em horário especial, abrindo aos sábados, das 12h às 14h, e a equipe de abordagem social ficará em regime de plantão.