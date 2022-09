Volta Redonda faz campanha contra suicídio

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 09:27 horas

Programação vai abranger todos os bairros do município e será feita durante o mês de setembro

Volta Redonda – Com o lema “A vida é a melhor escolha!” para este ano, a campanha Setembro Amarelo – que promove anualmente ações de conscientização sobre prevenção ao suicídio – será aberta oficialmente em Volta Redonda no próximo dia 13 (terça-feira), e seguirá por todo o mês com programação especial. Serão realizadas atividades para usuários e funcionários das unidades ligadas ao Setor de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além de outros públicos.

Com ações acontecendo deste esta terça-feira, dia 6, a Mesa de Abertura acontecerá no dia 13, no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no Aterrado, com mesa de debates com a participação de especialistas, além da secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, e da coordenadora do setor de Saúde Mental da SMS, a médica Suely Pinto.

As atividades acontecerão ao logo do mês também nos cinco Centros de Atenção Psicossocial (Caps); no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) Viva a Vida; no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Droga (Caps AD); no Espaço de Cuidado em Saúde, no Estádio da Cidadania; unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs); Centro POP; Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado); Abrigo Seu Nadim; Centro de Referência Especializado da Assistência Social), entre outros locais.

“Neste ano, vamos diversificar as ações e lugares, incluindo piquenique no Zoológico Municipal, oficina de crochê, exibição de filme, caminhada e muito mais. O ‘Setembro Amarelo’ é um mês importante para reforçar nosso trabalho, mas a prevenção ao suicídio deve ser lembrada o ano inteiro. A conscientização salva vidas”, afirmou a médica Suely Pinto, lembrando que o dia 10 de setembro marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Confira a programação completa do Setembro Amarelo em Volta Redonda:

13/09 – 14h às 17h – Abertura do Setembro Amarelo

Mesa de Abertura:

14h às 14h15 – Abertura com a explanação da Coordenadora da Saúde Mental em Volta Redonda, Suely das Graças Alves Pinto. Participação da secretária de Saúde de Volta Redonda: Maria da Conceição de Souza Rocha.

Mesa de Debates:

14h30 às 15h – Gisele Aleluia

15h15 às 15h45 – Paula Cavalcanti

15h45 às 16h15 – Mediação feita por Suely das Graças Alves Pinto, Coordenadora da Saúde Mental em Volta Redonda.

Local: Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Aterrado.

Outras atividades:

• 6/9 – 9h – Oficina crochê – confecção de florezinhas amarelas para broche. Local: Caps. Usina De Sonhos.

• 9/9 – 14h30 – Cine pipoca na oficina de jovens – filme divertida mente. Local: Caps Usina De Sonhos.

• 9/9 e 14/9 – Ação Viver vale a pena nas Feiras Livres. Local: Sessenta e Conforto.

• 09h às 12h – Evento Equipe Arte e CAPS AD – Café Cultural, Praça da Prefeitura.

• 13/9- Atelier cultural – Práticas manuais com argila. Local: Caps Vila Esperança.

• 14/9 – Promovendo autoestima através do da Oficina de Beleza. Caps Vila Esperança.

• 14/6 – 9h30 – Caminhada pela vida. Local: Bairro Belvedere.

• 15/9 – 14h – Caminhada pela Vida. Local: Caps Vila Esperança.

• 15/9 – Sessão Pipoca. Local: Capsi.

• 15/9 – Oficina de esportes – Caminhada pela vida com usuários e familiares. Local: Avenida Beira Rio.

• 16/9 – 14h Roda de conversa “você não está sozinho, procure ajuda” – sala de espera consulta médica. 14.30h oficina de relaxamento. Local: Caps Belvedere.

• 19/9 – Roda de Conversa na UBSF Conforto: Práticas de Cuidado em Saúde Mental na Atenção Básica

• 20/9 – 10hs – Grupo Terapêutico GAM – Tema: Valorização da vida. Local: Caps. Usina De Sonhos.

• 20/9: Roda de Conversa com trabalhadores da Unidade: Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio.

• 19/9 a 23/9 – Rodas de Conversa com os Grupos sobre Saúde Mental, Bem estar e Valorização da Vida

• 21/9 – 9h – Roda de Conversa sobre a valorização da vida entre usuários e alguns profissionais. Após isso, fazer um registro direcionado por desenho. Musica tema: “Não custa nada!”. Local: Caps Usina de Sonhos.

• 21/9 – 9h – 13h – piquenique intercaps + passeio de trenzinho. Local: Zoológico Municipal.

• 22/9 – Café cultural com o grupo de Mulheres: Mulheres em luta pela vida. Local; Caps Vila Esperança.

• 22/9 – Roda de Conversa com os Usuários do Abrigo Seu Nadim.

• 26/9 – Roda de Conversa na Escola Municipal da Santa Cruz.

• 27/9 – 9h – O olhar e o cuidado no setembro amarelo com os trabalhadores da saúde mental. Roda de conversa entre a equipe do ECS, oficina de relaxamento e café da manhã. Local: Espaço de Cuidado em Saúde.

• 27/9 – Tarde. Fala sobre o suicídio Roda de conversa com os usuários sobre a conscientização e prevenção do suicídio. Local: Espaço de Cuidado em Saúde.

• 27/9 – 9h – roda de conversa e café da manhã em área aberta do Hospital Nelson dos Santos Gonçalves, tema “OUVIDORES DE VOZES” Dr. Carlos Rubens.

• Dia 27/9, às 13h30 – evento, palestra com Caio (psic/acad Medicina) e mais um convidado na UGB. Carol e Paula.

• 28/9 – Apresentação do CAPSI e Cuidado intersetorial em Saúde Mental – CREAS.

• 28/9 – 14h – Cuidando de quem cuida – Oficina de relaxamento para a equipe e coffee break de encerramento. Local: Caps. Usina De Sonhos.

• 28/9 Encontro com familiares: Apoio e orientação familiar no cuidado ampliado. Durante todo mês de setembro realizaremos Salas de Espera e trabalharemos o Tema da Vida nas oficinas. Local – Caps Vila Esperança.

• 28/9 – Roda de Conversa com os internos, e Comunidade Terapêuticos. Local; Caps Ad.

• 28/9 – 14h – Roda de conversa com psicólogas do Caps. “juntos somos fortes, estamos com vocês”; 15h – Recital de Poesia oficina da mulher. Local: Caps Belvedere; 15h30 – oficina de relaxamento. Local: Caps Belvedere.

• 29/9 – Roda de Conversa no Centro Pop.

• Ações no DEGASE com a equipe técnica e adolescente durante todo o mês de setembro.

Ações com datas a serem definidas:

• Roda de conversa com trabalhadores do Mc Donald – Caps Vila Esperança.

• Roda de conversa com trabalhadores na UBSF Roma I