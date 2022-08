Volta Redonda inicia campanha de vacinação antirrábica no próximo sábado

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 12:52 horas

Imunização vai até o dia 24 de setembro, sempre aos sábados; cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade devem ser levados aos locais de aplicação

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia no próximo sábado, dia 27 de agosto, a primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. O objetivo é imunizar cães e gatos saudáveis, com mais de três meses de idade, contra a raiva – doença grave que atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte.

A campanha itinerante vai até o dia 24 de setembro e foi dividida em cinco sábados para atender todo território. Serão nove pontos de vacinação, entre unidades básicas de saúde, escolas municipais, praças e Cras (Centros de Referência da Assistência Social).

A cada sábado serão contemplados grupos diferentes de bairros para que todos animais tenham acesso à campanha. A aplicação da dose antirrábica acontecerá sempre das 8h às 17h. Além disso, haverá um drive-thru de vacinação no dia 17 de setembro, na Ilha São João.

Primeiro sábado

No primeiro dia de campanha, 27 de agosto, os locais para vacinar os animais são as unidades básicas de Saúde (UBS) dos bairros: Rústico e Monte Castelo. E também as unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs): São Geraldo; Jardim Belvedere; São João; Siderópolis; Vila Rica/Tiradentes; Roma I e II. Na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, o atendimento será até as 14 horas.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, destacou que a vacinação é fundamental para a saúde dos animais e para o controle da raiva urbana – controlada há anos no município. Ela ainda reforçou para que os tutores levem os cães e gatos em segurança aos locais de aplicação.

“Cachorros devem ser levados na coleira. Cães de grande porte, além da guia, recomenda-se a utilização de focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte para animais domésticos. Pedimos ainda que sejam conduzidos por um adulto, para evitar acidentes”, recomendou a coordenadora da Vigilância Ambiental.

Ano passado, mais de 27 mil animais foram vacinados na ação. A adesão à campanha mostra o comprometimento das pessoas com os animais de estimação. Principalmente, porque a vacina antirrábica é ainda a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis.

“Fatal em quase 100% dos casos, a raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano e, por isso, os cuidados devem ser redobrados no combate e prevenção da doença”, disse Janaína.

Confira as datas e os locais de vacinação

2º grupo (dia 3/9) – sempre das 8h às 17h

A campanha de vacinação antirrábica segue no dia 3 de setembro, nos seguintes locais: UBSFs Eucaliptal, Conforto, São Lucas, Ponte Alta, Jardim Ponte Alta, Siderlândia, Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Josimo; e na Praça Marechal Osório – Ginásio poliesportivo no bairro 249.

3º grupo (dia 10/9) – sempre das 8h às 17h

No dia 10 de setembro, a vacinação segue nas UBSFs Retiro I e II; Açude I e II; Vila Brasília; Mariana Torres; Vale Verde; Cras Belo Horizonte; Praça Namen Cury – Vila Mury; e Escola Municipal Amaral Peixoto, no bairro Retiro.

4º grupo (dia 17/9) – sempre das 8h às 17h

No sábado, dia 17 de agosto, haverá a realização do drive-thru, na Ilha São João. E haverá aplicação de doses nas unidades básicas de Saúde dos bairros: Jardim Paraíba; Três Poços; Vila Americana; Santo Agostinho; Volta Grande; Água Limpa; além do Cras Voldac, Cras Aero Clube e Igreja Divino Espírito Santo, no Jardim Amália.

5º grupo (dia 24/9) – sempre das 8h às 17h

No encerramento da campanha, dia 24 de setembro, os animais deverão ser levados às unidades: Caieiras; Candelária; Dom Bosco; Santa Rita do Zarur; Nova Primavera; São Sebastião; Cras Santa Cruz; Igreja católica no bairro Pinto da Serra, e na Escola Municipal Juarez Antunes, no São Luiz.