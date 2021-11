Volta Redonda inicia campanha sobre 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres

Matéria publicada em 20 de novembro de 2021, 09:54 horas

Programação será divulgada nas redes sociais da secretaria de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh), realiza até o próximo dia 10 de dezembro, diversas atividades como parte da campanha em alusão aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Toda a programação será divulgada nas redes sociais da secretaria.

“É muito importante conversarmos, debatermos as situações de violência contra a mulher, caminhos para combater essa situação e manter o ativismo cada vez mais forte. Em Volta Redonda temos uma rede de proteção que atua desde a prevenção até a solução de casos de violência. Vamos continuar trabalhando para que as mulheres se sintam cada vez mais seguras”, afirmou a secretária municipal da Mulher, Idosos e Direitos Humanos, Glória Amorim.

Dentre os temas abordados na campanha digital, estão a violência psicológica, os crimes virtuais, rede de proteção, leis Mariana Ferrer e Maria da Penha, entre outros. A secretaria também vai promover outras ações, como palestras nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social); live; etc.

A campanha anual e internacional é iniciada no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a mobilização se inicia no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, quando mulheres de diferentes países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo.