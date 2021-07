Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 09:43 horas

Volta Redonda – As escolas da rede municipal começaram a ser preparadas para o retorno presencial das aulas, com previsão para 13 de setembro, após a conclusão da vacinação contra a Covid-19 em professores e profissionais da Educação. O retorno ocorrerá de forma híbrida, aulas presenciais e online, respeitando a decisão dos pais e responsáveis dos alunos. No caso dos maiores de idade e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), eles poderão optar pelo espaço físico ou virtual de ensino. Os que decidirem retomarem aà aulas presenciais assinarão um termo de compromisso. As aulas remotas continuarão somente para aqueles que não aderirem ao modelo presencial.

No caso dos estudantes que não têm acesso à internet, a Secretaria de Educação seguirá providenciando o material impresso a eles. A estimativa da prefeitura é que dos 36 mil alunos matriculados na rede municipal de Volta Redonda, aproximadamente 21 mil voltem ao ensino presencial.

De acordo com a diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Valéria Augusta Coelho, um plano de retorno foi elaborado para a Educação Infantil, Ensinos Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), tendo em vista todos os protocolos de sanitários e de saúde.

Além da melhoria na estrutura física, as escolas, incluindo creches, receberão tapetes sanitizantes, dispensers com álcool em gel (70%), que ficarão instalados em vários ambientes como salas de aula, refeitórios e outros. Máscaras foram adquiridas para servirem de estoque nas escolas, caso algum aluno chegue à unidade sem a proteção facial. Todos também terão a temperatura corporal aferida.

Pesquisa de opinião

A diretora do Departamento Pedagógico lembrou que uma pesquisa está sendo realizada pela Secretaria de Educação para saber a opinião dos pais e alunos sobre o retorno presencial das aulas, mas adiantou que a maioria já sinalizou que quer a volta do ensino presencial.

“Na Educação Infantil, onde estão inseridas as creches, 70% quer a volta do presencial. Isso porque muitas mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. No EJA, por exemplo, muitos alunos trabalham, alguns são idosos e precisam deste contato. Por isso estamos tomando todas as precauções e seguindo os protocolos necessários para resgatar a presença física nas escolas efetivamente”, comentou Valéria.

A secretária de Educação de Volta Redonda, Therezinha Gonçalves, a Tetê, destacou que o governo municipal tem se preparado para garantir um retorno seguro às aulas presenciais.

“Estamos terminando esta pesquisa para saber quantos alunos voltarão online e quantos de forma presencial. Com isso poderemos nos organizar junto com os diretores das unidades escolares. As escolas compraram os itens necessários, através do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), e a Secretaria também fez compra para reforçar o estoque. Tudo para garantirmos um retorno às aulas com segurança”, destacou Tetê.

Enquanto a pesquisa não é finalizada, os profissionais da Educação estão passando por um treinamento, a fim de se capacitarem no cumprimento dos protocolos de segurança sanitária. A ideia é que eles se tornem multiplicadores de ações de prevenção ao vírus em toda a comunidade escolar.