Volta Redonda registra o primeiro lugar no Ideb no Sul Fluminense

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 16:40 horas

Volta Redonda –Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) apontaram avanços na qualidade do ensino oferecido pela rede pública de educação de Volta Redonda. Segundo nota da Prefeitura, o resultado mostra o crescimento do município na avaliação pelo segundo ano consecutivo, com média superior a estadual e a nacional. A nota aponta a evolução da aprendizagem no país, segundo o desempenho dos alunos em português e matemática.

O município ficou com uma média de 6.2 nos anos iniciais do ensino fundamental, enquanto o país registrou 5.9 e o estado do Rio de Janeiro atingiu 5.8. Na avaliação dos anos finais, o país e o estado tiveram média de 4.9, e Volta Redonda conquistou a nota de 5.1.

A avaliação dos anos iniciais colocou o município em 5° lugar no estado do Rio de Janeiro. Já nos anos finais, Volta Redonda ocupa o 4° lugar, sendo o 1° lugar na região Sul Fluminense.

A secretária municipal de Educação, Rita Andrade, comentou que o resultado reflete o trabalho e os investimentos na rede pública. “Esse dado mostra que todo o esforço dos profissionais de educação da cidade produziram resultados positivos no ensino dos alunos. É muito gratificante saber como nossa educação está avançando”, disse.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) reúne os resultados de dois conceitos importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).