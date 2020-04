Volta Redonda tem mais um dia sem mortes por Covid-19

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 22:05 horas

Volta Redonda – A cidade passou por mais um dia sem que fossem registradas novas mortes pela Covid-19. O total de óbitos permanece em 13, com 10 deles confirmados quanto ao Novo Coronavírus.

As internações totalizam 22, entre confirmados e suspeitos. Desses 10 estão em CTI, com ventilação mecânica (VM) e 12 estão em enfermaria, com ar ambiente.

As internações se dividem da seguinte forma:

No Hospital das Clínicas há sete internados, sendo três em UTI em VM e quatro em enfermaria, em ar ambiente. Sem óbitos ou transferências nas últimas 24 horas.

Hospital Regional – Sem informações hoje.

O Hospital São João Batista tem um paciente suspeito em VM. Houve duas transferências para o Hospital Regional no período.

O Hospital Unimed tem dois pacientes em enfermaria, sendo um suspeito e um confirmado. Tem oito internados em CTI, sendo sete em CTI adulto e um em CTI Neonatal/infantil. São cinco suspeitos e três confirmados, com seis em VM.

No Hospital do Retiro há três internados suspeitos, em ar ambiente, em enfermaria. Existem também dois em UTI, sem VM.

O Hinja mantém somente um recém-nascido suspeito. Sem óbitos.

Resumo:

– Total de pacientes Internados confirmados positivo ou suspeitos : 24

– Total internados em CTI com VM : 10

– Total internados sem VM : 14

– Resumo de óbitos de VR – 00 nas últimas 24 horas.

– Total de 13 óbitos, sendo 10 confirmados.